DARKNESS IS MY CANVAS: Neue Hörprobe

Ursprünglich war das neue Album "The End Of Times" der finnischen Band DARKNESS IS MY CANVAS schon für das letzte Jahr angekündigt. Nun soll es am 1. August erscheinen. Ein Audioclip von 'Ink In The Water' ist online.







https://www.youtube.com/watch?v=4MrJIX_n_hc

