SUMMER BREEZE 2025: Ab Mittwoch gibt es Tickets

Nein, du hast dich nicht verlesen, es geht bereits um die Ausgabe im nächsten Jahr, auch wenn das diesjährige erst in ein paar Tagen beginnt. Ab Mittwoch werdendie ersten 10000 von insgesamt 30000 Early-Bird-Tickets in den Verkauf gehen, die anderen 20000 erst am Montag nach dem Festival. Am Mittwoch werden auch die ersten Bands für nächstes Jahr bekannt gegeben werden, aber eigentlich ist das doch egal. Auf dem SBOA ist immer genug geboten, dass sich das Ticket lohnt. Daher: Mittwoch sollte man man eben rübersurfen, wenn man in diesem Jahr kein Ticket bekommen hat...

Quelle: Summer Breeze Redakteur: Frank Jaeger Tags: summer breeze 2025 sboa 25