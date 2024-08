POWERMETAL.de präsentiert: SONATA ARCTICA Tour 2024

POWERMETAL.de ist sehr stolz, die kommende Tour von SONATA ARCTICA präsentieren zu dürfen!

Mit ihrem neuen Album "Clear Cold Beyond" kehren die Melodie- und Geschwindigkeitsexperten aus Finnland wieder zurück zu ihren Wurzeln und kredenzten uns Ohrwurm und Ohrwurm - verpackt auf einem neuen Album, das schlichtweg Spaß macht und Fanherzen höher schlagen lässt.

Nach ihrer Festivalsaison kommen Tony und Co. zurück auf hiesige Club-Show durch Europa, die man als Anhänger melodischen Kraftstahls auf keinen Fall verpassen sollte.

Und wem das noch nicht reicht, möge gerne einen Blick auf die Support-Acts werfen, die mit SONATA ARCTICA die Straßen unsicher machen. Und wir dürften uns einig sein, dass mit FIREWIND, TUNGSTREN und SERIOUS BLACK sowie FINALSTRIKE die glorreichen Abende vorprogrammiert sein dürften, nicht wahr?

SONATA ARCTICA & FINALSTRIKE

11.09.2024 SE - Norrtälje (Opalen), Rimbo kulturscen

SONATA ARCTICA & FIREWIND & TUNGSTEN & SERIOUS BLACK

12.09.2024 SE - Östersund, Gamla Teatern

13.09.2024 NO - Trondheim, Tapperiet

14.09.2024 SE - Örnsköldsvik, Nöjesbolaget

16.09.2024 NO - Oslo, Vulkan Arena

17.09.2024 SE - Karlstad, Nöjesfabriken

18.09.2024 SE - Huskvarna, Folkets Park

20.09.2024 DK - Roskilde, Gimle



SONATA ARCTICA & FIREWIND & SERIOUS BLACK

21.09.2024 DE - Berlin, Columbia Theater

22.09.2024 DE - Hamburg, Markthalle

24.09.2024 NL - Utrecht, Tivoli Pandora

25.09.2024 NL - Tilburg, 013 KZ

26.09.2024 DE - Bochum, Matrix

27.09.2024 DE - Aschaffenburg, Colos-Saal

28.09.2024 CH - Pratteln, Z7

29.09.2024 DE – München, Backstage Werk

01.10.2024 FR - Paris, La Machine

02.10.2024 FR - Lyon, La Rayonne

03.10.2024 ES - Barcelona, Sala Razzmatazz 2

04.10.2024 ES - Madrid, Wizink Center (La Sala)

05.10.2024 ES – Pamplona, Sala Totem

07.10.2024 IT - Milan, Alcatraz

08.10.2024 IT - Padova, Hall

09.10.2024 HU - Budapest, Barba Negra

10.10.2024 CZ - Zlín, Masters of Rock Café

11.10.2024 PL - Warszaw, Proxima

12.10.2024 PL - Poznań, Tama