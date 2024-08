HAMMERFALL will Rache für die Gefallenen

Am 9. August 2024 hat HAMMERFALL via Nuclear Blast das neue Album "Avenge The Fallen" veröffentlicht. Zu diesem Anlass gibt es ein Video zum Titeltrack.



Avenge The Fallen







https://www.youtube.com/watch?v=Niebgo_BD2Q









Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: hammerfall avenge the fallen