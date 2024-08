Weitere Hörkostprobe von DAVID GILMOUR

Der Veröffentlichungstermin des neuen Albums "Luck And Strange" am 6. September von DAVID GILMOUR rückt näher. Einen neuen Vorab-Track mit dem Titel 'Dark And Velvet Nights' soll die Wartezeit bis dahin nun noch ein wenig versüßen.

https://www.youtube.com/watch?v=mUHMNgKRHbQ

