SUMMER BREEZE 2024: Erste Bands und preiswerte Tickets

Das SUMMER BREEZE ist vorbei, da muss man schon nach vorne schauen, denn die 2024er Ausgabe wirft schon ein paar große Schatten! Das Festival in Dinkelsbühl wird vom 14. bis 17.8.2024 stattfinden und die ersten Tickets für Schnellentschlossene gibt es für nur 179,99 Euro. Schnell hin in den Ticketshop! Kleiner Tipp: Green Camping war letztes Mal schnell aufverkauft.

Bislang sind für 2024 folgende Bands bestätigt: AFTER THE BURIAL, AMON AMARTH, ARCHITECTS, ASPHYX, BEHEMOTH, BLIND CHANNEL, BODYSNATCHER, BROTHERS OF METAL, BURNING WITCHES, CRYPTA, DELAIN, DYMYTRY, FEUERSCHWANZ, FUTURE PALACE, J.B.O., LORD OF THE LOST, MEGAHERZ, MENTAL CRUELTY, MOTIONLESS IN WHITE, NACHTBLUT, NEAERA, PALEFACE SWISS, ROTTING CHRIST, SUBWAY TO SALLY, TEN 56, THE BLACK DAHLIA MURDER und WARKINGS.

