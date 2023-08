TEMPERANCE: neues Album im Oktober

TEMPERANCE, die Band um dem Tausendsassa Marco Pastorino, veröffentlicht am 20. Oktober 2023 ihr siebtes Studioalbum "Hermitage - Darumas Eyes Pt. 2" via Napalm Records.

Bei dem Album handelt es sich um ein Konzeptalbum. Den ersten Teil gibt es in Form der Suite 'Darumas Eyes Pt. 1' auf dem Album "Of Jupiter And Moons".

Die sechs in der Geschichte vorkommenden Charaktere werden dabei von sechs unterschiedlichen Sängern und Sängerinnen repräsentiert; um wen es sich - neben Marko und der neuen Sängerin Kristin - handelt, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Die Produktion lag diesmal völlig in italienischer Hand, Marco hat beim Mix mit Simone Mularoni (DGM) zusammen gearbeitet; bei der Orcherstrierung hatte Daniele Mazza von ANCHIENT BARDS seine Hände im Spiel und das Artwork stammt von Giada Belviso.