PSOA-Herbstoffensive mit MALEVOLENT CREATION

Das "Party.San Metal Open Air" packt bei seiner diesjährige Herbstoffensive mit MALEVOLENT CREATION kurzfristig noch einen drauf. Die Death-Amis sollen den Black-Metal-lastigen Samstag auflockern.



Das Billing am Samstag bilden somit MALEVOLENT CREATION, DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT, AKHLYS, IMPERIUM DEKADENZ, DRUDENSANG, WITCHMASTER und HELLBURST. Die Herbstoffensive findet am 22. und 23. September 2023 im Uhrenwerk in Weimar statt. Die Karten sind traditionell auf 666 Stück limitiert. Weitere Infos gibt es auf der Party.San-Homepage und Tickets bei Cudgel.





Quelle: Party.San Metal Open Air Redakteur: Carsten Praeg Tags: partysan party-san party san herbstoffensive weimar malevolent creation