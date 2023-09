SUFFOCATION mit neuntem Studioalbum

Die amerikanischen Pioniere des brutalen Death Metal SUFFOCATION bringen am 03. November ihren neunten Langspieler mit dem Namen "Hymns From The Apocrypha" heraus, das den Nachfolger des 2017 erschienen "...Of The Dark Light" bilden wird und das erste Album ohne Frank Mullen am Mikro sein wird. Das Ganze geschieht über das Label Nuclear Blast.

Hier die Tracklist:

1. Hymns From The Apocrypha

2. Perpetual Deception

3. Dim Veil Of Obscurity

4. Immortal Execration

5. Seraphim Enslavement

6. Descendants

7. Embrace The Suffering

8. Delusions Of Mortality

9. Ignorant Deprivation

Quelle: Band über soziale Netzwerke Redakteur: Kenneth Thiessen Tags: suffocation hymns from the apocrypha of the dark light