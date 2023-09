Anfang 2024 wird es heiß und meisterlich auf Europas Konzertbühnen!



FIREWIND kündigt unter dem Banner Masters Of Fire eine Co-Headliner-Tour mit MASTERPLAN an.

Die Tour wird ab Ende Februar 2024 quer duch Europa ziehen und auch bei uns dein einen oder anderen Halt einlegen.



Folgende Termine in Deutschland sind zur Zeit für die Masters Of Fire-Tour besätigt:

20.02.2024 - Frankfurt, Das Bett

01.03.2024 - Bochum, Matrix

11.03.2024 - München, Backstage

17.03.2024 - Leipzig, Hellraiser



Ticket gibt es ab dem 14.09.2024.



Lt. FIRWEIND-Gitarrist Gus G.'s Social Media-Seite auf Facebook wird die Tour für FIREWIND die Tour zum neuen, bereits fertigen Album, mit dessen Release man also ebenfalls Anfang des Jahres rechnen kann.

Ob MASTERPLAN ebenfalls neues Material im Gepäck hat, gibt es noch keine Angaben.

Quelle: Facebook (Firewind, Gus G.) Redakteur: Maik Englich Tags: firewind masterplan roland grapow gus g afm-records masters of fire