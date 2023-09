MASTERPLAN: das Debut wird 20 Jahre alt!

Pünktlich zum Jubiläum wird das nach dem Band-Namen betitelte Debut-Album der Gruppe um den ehemaligen HELLOWEEN-Gitarristen erneut veröffentlicht.



Das Album "Masterplan (Anniversary Edition)" erscheint am 20.11.2023 als limitiertes Doppel-Vinyl und als Digipack mit einer Bonus DVD.

Der Inhalt der DVD ist ein Live-Auftritt aus Göteburg aus dem Jahr 2003 sowie ein Film über die Band (MASTRPLAN Off Stage), ebenfalls aus diesem Zeitraum.

Der Re-Release des Albums enthält als Zugabe noch die Bonus Tracks der damaligen Single-Veröffentlichungen.



01) Spirit Never Die

02) Enlighten Me

03) Kind Hearted Light

04) Crystal Night

05) Soulburn

06) Heroes

07) Sail On

08) Into The Light

09) Crawling From Hell

10) Bleeding Eyes

11) When Love Comes Close

12) The Kid Rocks On (Bonus Track)

13) Through Thick & Thin (Bonus Track)

14) Black Dog (Bonus Track)

