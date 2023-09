STRIKER ist wieder da!

Die Kanadier präsentieren mit dem unten verlinkten Video die erste Single aus ihrem neuen Album "Ultrapower", an deren Entstehung man sich noch über eine Kickstarter-Kampange beteiligen kann.

Viel Spaß mit 'Best Of The Best'!

