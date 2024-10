STRANGER VISION: Neue Single mit James LaBrie

Für ihren neuen Silberling konnten die Herren von STRANGER VISION prominente Schützenhilfe gewinnen. Niemand geringerer als James LaBrie hat der ersten Singleauskopplung von "Faust. Act I: Prelude To Darkness" seine Stimme geliehen und den italienischen Hopefuls unter die Arme gegriffen. Die erste Kostprobe zum neuen Album hört auf den Namen 'Nothing Really Matters' und kann hier angeschaut und -gehört werden:



https://www.youtube.com/watch?v=jg3XmzGswmY



