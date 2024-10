TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA: ein Klassiker feiert Jubiläum

20 Jahre nach dem eigentlichen Release wird das letzte Kapitel der TSO-Weihnachtstrilogie in einem schicken Remaster neu aufgelegt: Das TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, gerade in den letzten Vorbereitungen zur demächst anstehenden standesgemäßen US-Tournee, hat angekündigt, "The Lost Christmas Eve" erstmalig als Doppel-LP aufzulegen.



Die Wiederveröffentlichung ist für den 25.10.2024 angesetzt und wird folgende Treacks beinhalten:







LP Eins

A-Seite

1. Faith Noel

2. The Lost Christmas Eve

3. Christmas Dreams

4. Wizards In Winter – Instrumental

B-Seite

1. Remember

2. Anno Domine

3. Christmas Concerto – Instrumental

4. Queen Of The Winter Night

5. Christmas Nights In Blue

6. Christmas Jazz – Instrumental

7. Christmas Jam

LP Zwei

A-Seite

1. Siberian Sleigh Ride – Instrumental

2. What Is Christmas?

3. For The Sake Of Our Brother

4. The Wisdom Of Snow – Instrumental

5. Wish Liszt (Toy Shop Madness) – Instrumental

6. Back To A Reason (Part II)

B-Seite

1. Christmas Bells, Carousels & Time – Instrumental

2. What Child Is This?

3. O’ Come All Ye Faithful – Instrumental

4. Christmas Canon Rock

5. Different Wings

6. Midnight Clear