GRAVE DIGGER im Königreich der Schädel

Was wäre ein Jubiläum ohne neues Album? GRAVE DIGGER feiert im kommenden Jahr das 45-jährige Bestehen. "Bone Collector" nennt sich das neue Album von Chris Boltendahl und seinen Mannen, das am 17. Januar 2025 über ROAR / RPM erscheint. Am heutigen Tag ist zunächst einmal die erste Single 'Kingdom Of Skulls' an der Reihe.



Chris Boltendahl dazu: "Yeah, hier ist er endlich, unser erster Track 'Kingdom Of Skulls' vom neuen Album „Bone Collector“, samt dem dazugehörigen Videoclip: eine gehörige Portion Heavy Metal mit straighten Gitarren Riffs, pumpenden Bass, mächtigen Drums und meiner allseits "beliebten" Reibeisenröhre. Als wäre die Zeit in den 80er Jahren stehengeblieben, ballert der Track schnörkellos in allerbester oldschool Manier aus den Boxen. Kein Bling-Bling, sondern heavy Metal wie er sein sollte... und dazu dieses geile oldschool Video! Mehr Grave Digger Trademarks in einem Song? Das ist kaum möglich, daher genießt dieses brandheisse Stück Metal und freut euch auf das was noch kommt. Euer Chris "Reaper“ Boltendahl“.

“Bone Collector”-Tracklist:



01. Bone Collector

02. The Rich The Poor The Dying

03. Kingdom Of Skulls

04. The Devil’s Serenade

05. Killing Is My Pleasure

06. Mirror Of Hate

07. Riders Of Doom

08. Made Of Madness

09. Graveyard Kings

10. Forever Evil & Buried Alive

11. Whispers Of The Damned

