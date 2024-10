HELLOWEEN veröffentlicht ein Live-Album

Am 13. Dezember 2024 veröffentlicht HELLOWEEN via Reigning Phoenix Music das Album "Live At Budokan". HELLOWEEN ist die erste deutsche Band, die im Nippon Budokan/ Tokio ein Livealbum aufgenommen hat!



HELLOWEENs kommende Veröffentlichung feiert das großartige Finale ihrer Welttournee 2022/23. Die Tour war ein Triumphzug und belegte einmal mehr die Anziehungskraft, die von HELLOWEEN ausgeht. Mit dem ausverkauften Tokio-Konzert setzte die Kombo diesem Livezyklus endgültig ein Denkmal.



Michael Kiske beschreibt den Abend als "surreal". Die Begeisterung der Menge sei direkt auf die Bühne übergangen und habe eine wahrhaft magische Atmosphäre erzeugt. Bassist Markus Grosskopf schwärmt hingegen von der persönlichen und historischen Wichtigkeit der Halle und brachte zum Ausdruck, wie ehrfürchtig und inspirierend es für ihn gewesen sei, an einem Platz aufzutreten, der von solch großer Bedeutung für ihre eigene Karriere ist.



Als ersten Vorgeschmack präsentiert die Band heute die Single 'Best Time (live)'.



Gitarrist Sascha Gerstner kommentiert:

" 'Best Time' beschreibt die Energie, die in jenem Moment entsteht, in dem schlicht alles zusammenzupassen scheint und man alles Negative zurücklässt. Für mich stellt der Track eine Hymne auf all die Nächte dar, in denen man der Zukunft entgegengeht. Genau diese Stimmung vermittelt er auch im Rahmen unserer Konzerte: Wir erleben gemeinsam einen großartigen Moment, der niemals aufzuhören scheint."



"Live At Budokan"- Trackliste:



01. Orbit

02. Skyfall

03. Eagle Fly Free

04. Mass Pollution

05. Future World

06. Power

07. Save Us

08. Kai's Medley [Walls Of Jericho, Metal Invaders, Victim Of Fate, Gorgar, Ride The Sky, Heavy Metal Is The Law]

09. Forever And One (Neverland)

10. Best Time

11. Dr. Stein

12. How Many Tears

13. Perfect Gentleman

14. Keeper Of The Seven Keys

15. Drumokan *nur auf Blu-ray/DVD!*

16. I Want Out



Best Time (Live At Budokan)







https://www.youtube.com/watch?v=XT1ITfb76-0



"Live At Budokan" wird in einer Vielzahl an Formaten veröffentlicht werden. Als 2CD-Digipak und 3LP-Vinyl im Trifold, deren "Deluxe Edition"-Erstauflagen jeweils mit geprägtem Cover Artwork aufwarten, als Blu-ray, DVD und digital.

Quelle: Mark Dehler / Netinfect Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: helloween live at budokan best time live