SPIRITBOX auf Headliner-Tour im Jahr 2025

SPIRITBOX gehört immer noch zu den hoffnungsvollen Newcomern im Bereich des modernen Metals, auch wenn die Band vergangenes Jahr für ihren Song 'Jaded' von der EP "The Fear Of The Fear" sogar für den Grammy nominiert war. Diesen Sommer wird die Gruppe zunächst als Support von KORN einige Konzerte geben, bevor sie Anfang 2025 auf die lang erwartete eigene Headliner-Tour gehen werden.

13.02.2025, TBA

15.02.2025, Berlin, Columbiahalle

16.02.2025, Tilburg (NL), 013

18.02.2025, Paris (FR), L'Olympia

19.02.2025, Köln, Palladium

20.02.2025, Frankfurt, Zoom

22.02.2025, München, Tonhalle

23.02.2025, Hamburg, Große Freiheit 36