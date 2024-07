GENE SIMMONS BAND live in Oberhausen

Auch wenn sich die Herren von KISS endgültig verabschiedet haben, so ist Bassist, Sänger und Mitbegründer Gene Simmons ist noch lange nicht am Ende. Mit seiner Band von erstklassigen Musikern wird Gene Simmons für eine exklusive Headline-Show am 6. August 2024 nach Oberhausen in die Turbinenhalle kommen. Zuvor hat die Band den bereits angekündigten Festival-Auftritt in Wacken (2.8.24).



Eröffnet wird der Abend von ANDY BRINGS und seiner Band, die erst kürzlich ihre neue Single 'Wär' schön wenn's Liebe wär' veröffentlicht hat.



Gene Simmons Band - Live 2024 - Trailer







https://www.youtube.com/watch?v=yxDHGV608MY

