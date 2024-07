ELLENDE: Neuer Song 'Verachtung' veröffentlicht

Das aus Österreich stammende Musik-Projekt ELLENDE hat einen neuen Song am Start. 'Verachtung' heißt dieser und ist die erste Veröffentlichung vom neuen Album "Todbringerin". Dieses wird am 30.08.2024 via AOP Records erscheinen.



Die Tracklist liest sich so:

1. Am Sterbebett der Zeit

2. Ballade auf den Tod

3. Verehrung

4. Scherben Teil I

5. Scherben Teil II

6. Versprochen...

7. Verachtung 07:29

8. Am Ende stirbst du allein



Das Album kann bereits im Labelshop vorbestellt werden.

