FIRTAN: Neues Album

Die deutsche Black-Metal-Band FIRTAN wird am 13.09.2024 ihr neues Album "Ethos" veröffentlichen. Das vierte Werk wird via AOP Records erscheinen.

Als musikalische Gäste sind J.J. (HARAKIRI FOR THE SKY, KARG) und L.G. (ELLENDE) mit dabei. Letzterer ist beim Song 'Wermut hoch am Firmament' zu erleben. Es ist zudem die erste Single, die veröffentlicht worden ist.



Die Tracklist liest sich so:

1. Hrenga (feat. guest vocals of J.J. / HARAKIRI FOR THE SKY, KARG)

2. Zores

3. Contra Vermes

4. Arkanum

5. Wermut hoch am Firmament (feat. guest vocals of L.G. / ELLENDE)

6. Moloch

7. Ruakh

8. Komm herbei, schwarze Nacht

9. Wenn sich mir einst alle Ringe schließen



Das Album kann im Labelshop bereits vorbestellt werden.



Im September geht es dann gemeinsam mit FINSTERFROST, BUCOVINA, SOJOURNER und COUNTLESS SKIES auf Tour.



Folgende Termine sind bestätigt:

26/09 - Backstage Halle, München, DE*

27/09 - From Hell, Erfurt, DE*

28/09 - Complexe de Bétange, Fensch Viking Fest, FR*

29/09 - Orwohaus Halle, Berlin, DE*

30/09 - Logo, Hamburg, DE*

01/10 - Resonanzwerk, Oberhausen, DE*

02/10 - Willemeen, Arnhem, NL*

03/10 - Rebellion, Manchester, UK*

04/10 - The Underworld, London, UK*

06/10 - Le Ferrailleur, Nantes, FR**

08/10 - Rock'n'Eat, Lyon, FR**

10/10 - M2, Timisoara, RO**

11/10 - Viper Room, Vienna Metal Meeting Warmup, AT**

12/10 - Storm Club, Praha, CZ**

13/10 - Zascianek, Krakow, PL**

(*with FINSTERFFROST | **with SOJOURNER)