STELLA NOMINE 2024: SUICIDE COMMANDO und Kontrast bestätigt

Für die vierte Auflage des Stella Nomine-Festivals im Torgauer Entenfang sind mit SUICIDE COMMANDO und KONTRAST zwei weitere Bands bestätigt worden.

Damit ist das Programm für dieses Jahr fast komplett. Eine Band wird erst eine Woche vor Beginn des Festivals bekannt gegeben.



Damit liest sich das aktuelle Programm so:

KITE (SWE)

KIRLIAN CAMERA (ITA)

UMBRA ET IMAGO

KONTRAST

DARK

CENTHRON

THE NOSFERATU (UK)

DJ BRUNO KRAMM (DAS ICH) & seine Unterschicht

CLOUDS (RO)

STALINGRAD VALKYRIE (ITA)

PRETTY ADDICTED (UK)

DEAD LIGHTS

LAMENT

BATBONER (NOR)

ATOMIC NEON

DEVIL-M

WILLIAM BLEAK

WORN OUT

WALDTRAENE



Alle weiteren Informationen rund um das Festival und Tickets gibt es auf der Festival-Homepage.