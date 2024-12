SORROW veröffentlicht neue Single

Neuer Black Metal aus Schweden kommt mit der jetzt veröffentlichten Single von SORROW.

"Forever White Void" ist das neueste Werk von Ezmorous, welcher die Band als Soloprojekt betreibt.

Der Song 'Forever White Void' knüpft direkt an das dieses Jahr erst erschienene Album "Oblivion of Astral Desolation" an und ist derzeit sowohl bei verschiedenen Streaminganbietern als auch bei Bandcamp als Download verfügbar.

