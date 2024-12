SLIPKNOT: Die Jubiläumstour startet

In der laufenden Woche werden SLIPKNOT ihren Europa-Abstecher zum 25-jährigen Jubiläum ihres gefeierten Debüts auch mit drei Deutschland-Dates starten. Gemeinsam mit den Jungs von BLEED FROM WITHIN kann man die Maskierten hier sehen:



06.12.​ Dortmund, Westfalenhalle

08.12.​ Stuttgart, ​​Schleyerhalle

09.12. ​Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

Quelle: Eventim Redakteur: Björn Backes Tags: slipknot bleed from within deutschland tourdaten 2024