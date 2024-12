PALLBEARER kommt 2025 auf Headliner-Tour

PALLBEARER hat gerade eine erfolgreiche Europatournee mit ihren Kollegen BARONESS und GRAVEYARD hinter sich. Trotzdem hat sich die Band entschlossen, 2025 nach Europa und Großbritannien zurückzukehren und nicht nur die Osloer, Berliner und Londoner Ausgaben des renommierten "Desertfests" und das neue belgische Festival "Obsidian Dust" zu spielen, sondern auch ausgewählte Headline-Shows.



PALLBEARER 2025 European Tour Dates:



07.05.25 (IS) Reykjavik - Gaukurinn

09.05.25 (NO) Oslo - Desertfest Oslo *

10.05.25 (DK) Kopenhagen - A Colossal Weekend *

11.05.25 (DE) Hamburg - Headcrash

13.05.25 (DE) Bochum - Die Trompete

14.05.25 (DE) Frankfurt - Das Bett

15.05.25 (BE) Brüssel - Obsidian Dust @ Les Nuits Botanique *

16.05.25 (FR) Paris - Petit Bain

17.05.25 (UK) London - Desertfest London *

20.05.25 (FR) Lyon - Rock n Eat

21.05.25 (CH) Langenthal - Old Capitol

22.05.25 (CZ) Brno - Kabinet Muz

23.05.25 (PL) Warsaw - Hydrozagadka

24.05.25 (DE) Berlin - Desertfest Berlin *



* Festivals



Weitere Infos findet iht hier.

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: pallbearer europa tour 2025