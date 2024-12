NANOWAR OF STEEL grüßt die Welt

Am 6. Dezember 2024 erscheint via Napalm Records das Live-Album "XX Years Of Steel" unserer Lieblings-Parodie-Spaßmacher NANOWAR OF STEEL. Heute überrascht uns die Band noch einmal mit einem besonderen Video: 'HelloWorld.java'.



Der Song ist eine "Hommage an die Welt des Programmierens und kombiniert scharfen Witz, mitreißende Melodien und clevere Anspielungen auf die Programmierkultur. Der Text ist in der Programmiersprache Java geschrieben und sollte auf eigene Gefahr übersetzt werden."



NANOWAR OF STEEL über die neue Single 'Helloworld.java':

"/ 'HelloWorld.java' ist der erste ausführbare Song, der in der uralten und epischen Programmiersprache Java geschrieben wurde. Dies ist ein "Open-Source-Song", und ihr könnt den Quellcode von unserem "GitHub-Repository" herunterladen: https://github.com/NanowarOfSteel/HelloWorld /"



Viel Spaß beim Anhören und tut, was immer ihr tun müsst...



HelloWorld.java (Source Code Video)







https://www.youtube.com/watch?v=yup8gIXxWDU

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer