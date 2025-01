SLIPKNOT auch 2025 in Europa unterwegs

So langsam sind die Feiertage Geschichte und das Jahr rollt an - das heißt natürlich, es wird Zeit, Konzerte und Festivalbesuche zu planen und die Urlaubstage anzufragen. Wer es mit den Maskenmännern aus Iowa hält, schielt dabei natürlich besonders auch auf die Handvoll Auftritte, die SLIPKNOT für dieses Jahr in Europa angekündigt hat.

Im deutschprachigen Raum gilt es dann, sich die folgenden Termine fett einzutragen:

06.06. - Rock Im Park

07.06. - Rock Am Ring

10.06. - Hannover, Expo Plaza

13.06. - Nova Rock

14.06. - Greenfield

23.06. - Berlin, Waldbühne

Tickets für die Headliner-Shows gibt es hier auf der Band-Webseite. Die Karten für die Festivals findet ihr natürlich wie immer auf deren eigenen Seiten, die SLIPKNOT Homepage leitet natürlich aber auch hier immer entsprechend weiter.