Neue Single, Albumankündigung und Live-Termine von THE MURDER CAPITAL

Nach "Can't Pretend To Know" veröffentlicht THE MURDER CAPITAL mit "Words Lost Meaning" einen weiteren neuen Song und kündigt das dritte Album "Blindness" für den 21. Februar 2025 an.

Mit "Words Lost Meaning" enthüllen The Murder Capital ihren bisher hymnischsten Song und folgen damit der Veröffentlichung der vorherigen Single.

Desweiteren wird THE MURDER CAPITAL 2025 auf Tour kommen:

06.05.2025 - Bogen F, Zürich

08.05.2025 - Backstage, München

10.05.2025 - Gretchen, Berlin

11.05.2025 - Gebäude 9, Köln

Den Link für die Tickets findet ihr hier.