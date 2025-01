SERPENTYNE: Neuer Clip

Am 25. Februar soll das neue Album "Tales From The Dark" von SERPENTYNE herauskommen. Soeben wurde ein Textclip des Eröffners 'Prophetess Of Dreams' veröffentlicht.







https://www.youtube.com/watch?v=u5g-6pX-7BI

