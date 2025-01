TRAVELER verkündet Ende

Die US-kanadische Heavy Metal-Band TRAVELER hat leider die Auflösung der Band bekannt gegeben.

Auf der Facebook-Seite heißt es dazu:

"Leider hat Traveler beschlossen, dass ihre Reise zu einem Ende gekommen ist. Außerhalb der Band haben wir viele Unternehmungen zu bewältigen, die es unmöglich machen, weiterzumachen. Persönliche Ziele, Familienangelegenheiten, persönliche Angelegenheiten, die vielen anderen musikalischen Projekte, etc.

Wir hatten große Pläne für das Jahr 2025 mit einigen wichtigen Shows auf unserer Bucket-List! Aber es ist weder uns noch euch, den Fans, gegenüber fair, weiterzumachen, wenn wir nicht wissen, dass wir voll dabei sind. Was wir bisher erreicht haben, hat unsere Erwartungen weit übertroffen. Wenn es hier endet, sind wir glücklich.

Wir sind traurig, dass wir aufhören, aber wir freuen uns sehr darauf, uns in all die Dinge zu stürzen, die wir so lange beiseite gelegt haben. Wir können euch versprechen, dass ihr von jedem von uns neue Musik hören werdet.

Ein riesiges Dankeschön an alle, die uns über die Jahre hinweg unterstützt haben. Den absoluten Die-Hard-Fans, jedem Promoter, Kellner, Barkeeper, Fahrer, all den Bands, mit denen wir die Bühne geteilt haben, No Remorse Records, die uns aufgenommen haben, Ian Watts von AMG, @midnight_sunuk, der ein absoluter Boss ist! Wir lieben euch alle! Wenn wir alle an einem Ort sind, an dem wir das Gefühl haben, dass es die richtige Zeit ist, weiterzumachen, werden wir zurückkommen.

Die Seite wird aktiv bleiben. Hin und wieder Merch. Wir sind immer noch für euch da. Wir sehen uns!"