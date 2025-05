SKYCLAD: Kevin Ridley steigt aus

Wie die britische Folk-Rock-Metal-Band SKYCLAD bekanntgegeben hat, ist Sänger und Gitarrist Kevin Ridley nicht mehr Teil der Truppe. Nach mehr als 35 Jahren in der Band möchte er sich in Zukunft mehr seiner Familie und seinem Projekt THEIGNS AND THRALLS widmen. Die Band bedauert die Entscheidung zutiefst, respektiert diese aber natürlich und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.

In welcher Form es im Lager der Briten weitergeht, steht noch nicht fest.