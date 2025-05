HELL OVER HAMMABURG 2026: FORTERESSE (CAN) & THIS GIFT IS A CURSE (S) bestätigt

Das HELL OVER HAMMABURG vermeldet für seine Ausagbe 2026 zwei weitere Zugänge, die da wären:

FORTERESSE (CAN)

Im 20. Jahr ihrer Existenz wird die wichtigste, weil stilprägendste Band des Métal Noir Québécois – der vielfältigen Black-Metal-Szene von Quebec, der größten Provinz Kanadas – bei uns eine exklusive Headlinershow spielen! FORTERESSE haben es bislang auf fünf hervorragende Longplayer gebracht, an einem sechsten Album wird gearbeitet. Ihr gleichermaßen harscher wie auch epischer, manchmal ausladender, spielerisch anspruchsvoller Black Metal hat weltweit zahlreiche Anhänger gefunden und ihre wenigen, selektiv ausgewählten Liveshows gelten als große Höhepunkte.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100045145178236

https://www.instagram.com/forteresse.qc/

THIS GIFT IS A CURSE (S)

Schon mal das Gefühl gehabt, von einem ICE überrollt, von Mike Tyson verdroschen und von einem Truck an die Hauswand geschmettert zu werden? Nein? Dann wird es Zeit. Was diese Truppe aus Stockholm seit ihrer Gründung im Jahr 2008 und vor allem mit ihrem aktuellen Albummonster “Heir” macht, ist nur schwer in Worte zu fassen. Sie bauen aus Black Metal, Crust und Sludge eine Splitterbombe und schaffen es dabei, trotz ungezügelter Aggression und wahnsinniger Wut ein besonderes Augenmerk auf sensationelles Songwriting zu richten. Live mindestens genauso gefährlich wie auf Platte. Grandios!

https://www.facebook.com/thisgiftisacurse

https://www.instagram.com/thisgiftisacurse/

https://thisgiftisacurse.bandcamp.com/album/heir

Alle bisherigen Bands auf einem Blick:

ATLANTEAN KODEX (D), FORTERESSE (CAN), CHRISTIAN MISTRESS (USA), SLINGBLADE (S), ARGUS (USA), HYSTERESE (D), THIS GIFT IS A CURSE (S), SUN WORSHIP (D), (DOLCH) (D), TEMPLAR (S), MEGA COLOSSUS (USA), NIGHT (S) & VOLLMONDPROZESSION (CH)