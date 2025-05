METAL CHURCH: Fünf Alben Remastered und als Set

Wenn man an METAL CHURCH denkt, fallen den Fans natürlich immer die ersten fünf Alben ein, die beiden mit David Wayne und dann die drei mit Mike Howe am Mikrophon. Zugegeben, danach waren die Alben nicht mehr ganz so stark, aber jedes einzelne enthält immer noch echte Hits, die aber im Schatten der Großtaten manchmal etwas blass aussahen.

Doch jetzt, mit dem Abstand vieler Jahre, gibt es die Möglichkeit, die Scheiben "Masterpeace" (1999, "The Weight of the World" (2004), "A Light in the Dark" (2006), "This Present Wasteland" (2008) und "Generation Nothing" (2013) neu zu entdecken. Am 18. Juli 2025 wird ein Boxset auf Vinyl und CD erscheinen, das diese fünf Alben in remasterten Versionen enthalten wird.

Leider wurde auf Bonustracks verzichtet, aber die Alben sind es in jedem Fall wert, entdeckt zu werden, denn auch in der Zeit vn 1999 bis 2013 war METAL CHURCH eine starke Metalband.