STYGIAN FAIR: Vorabsingle des neuen Albums

Das nächste Album "The Hidden Realm" der Metalformation STYGIAN FAIR aus Schweden soll am 11. Juli herauskommen. Heute ging ein Clip zur digitalen Vorabauskopplung 'Abide Your Master' online.







https://www.youtube.com/watch?v=SUY3nlK2_os

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: stygian fair the hidden realm abide your master