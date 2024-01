SIX FOOT SIX mit neuem Lyrik-Video

Vom Album "Beggar's Hill", das am 8. Dezember 2023 über Scarlet Records erschienen ist, zeigt SIX FOOT SIX heute das Video zu 'The Prodigy (A Templar's Tale pt. 1)'.



'A Templar's Tale' ist eine Trilogie von Liedern, die auf den Büchern von Jan Guillou über den schwedischen Tempelritter Arn Magnusson basieren. In dem ersten Lied geht es darum, wie der Junge (Arn) in einen Unfall verwickelt wird. Sein Leben steht auf dem Spiel und seine Eltern versprechen, dass er sein Leben im Dienste Gottes verbringen wird, wenn er aus dem Koma erwacht. Dies ist der Beginn des kurvenreichen Weges des Jungen ins Heilige Land.



The Prodigy (A Templar's Tale pt. 1)







https://www.youtube.com/watch?v=39eqJaMjLb8

Quelle: Angelo/Scarlet Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: six foot six beggar s hill the prodigy a templars tale pt 1