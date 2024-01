NECROPHOBIC mit zweiter Single

Aus dem am 15. März erscheinenden Album "In The Twilight Grey" wurde heute die nächste Single mit dem Namen 'As Stars Collide' veröffentlicht.

Reinhören kann man hier:

Hier nochmal die Tracklist von "In The Twilight Grey":

1. Grace Of Past

2. Clavis Inferni

3. As Stars Collide

4. Stormcrow

5. Shadows Of The Brightest Night

6. Mirrors Of Thousand Lakes

7. Cast In Stone

8. Nordanvind

9. In The Twilight Grey

10. Ascension (Episode Four)

Quelle: Band auf Sozialen Netzwerken Redakteur: Kenneth Thiessen Tags: necrophobic in the twilight grey as stars collide stormcrow