POWERMETAL.de präsentiert: Aalride Open Air 2024

Was zunächst als Geburtstagsparty geplant war, geht in diesem Jahr mit einigen Hochkarätern als mehrtägiges Festival in die nächste Runde. Freut euch auf das Aalride Open Air vom 21.06. bis zum 23.06.2024 in Simonswolde im Landkreis Aurich in Ostfriesland.

Mit stolzen 24 Bands aus verschiedenen Metalrichtungen versprechen die Veranstalter ein beeindruckendes Musikerlebnis. Unter anderem haben sie Hochkaräter wie STILLBIRTH, BRUTA SPHINCTER, AND THERE WILL BE BLOOD und viele weitere dabei.

Zwei Tage Livemusik vom Kneipenrock bis zu internationalen Grindcoregrößen ist alles dabei.

Tickets gibt es zum Preis von 40 Euro. Einfach eine Mail an tickets@aalrideopenair.de oder hier im Shop. Im Ticketpreis enthalten ist natürlich Camping auf dem Gelände.

Mit dabei sind im Detail folgende Band:

AND THERE WILL BE BLOOD

VOLIERE

OSBORNE COLA GREATEST HITS

BEGGING FOR INCEST

ARSCHFISTGRINDBLUNT

PERMADETH

DAS MERKEL

BRIARS OF SIN

POSAUNENCHOR SIMONSWOLDE

PINCH BLACK

BRUTAL EVISCERATION

RAZORRAPE

SPANKY HAM

BRUTAL SPHINCTER

ROTTEN REMAINS

TUUN CREW

DEEP DIRTY

STIGMATIZED

UGA UGA

EXORCISED GODS

STILLBIRTH

UNHALLOWED DELIVERANCE

INTESTINAL INFECTION

ZORROWS

Das Bier wird günstig und die Nächte lang – versprochen!