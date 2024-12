SIGH OF LAMENTATION mit Debütalbum

Aus Peru kommt neuer Atmospheric Black Metal von SIGH OF LAMENTATION. Das Debütalbum "The Fading" ist jetzt bei Bandcamp als Download online. Mit knapp 40 Minuten Spielzeit haben die 5 Songs etnsprechenden Raum bekommen um sich zu entfalten.

"The Fading"

1 Peaks Light Echoes

2 In My Solitude

3 Distant Soft Warmth

4 The Anguish of Longing

5 And the Evenfall Has Come