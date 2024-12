GREH kündigt erstes Album an

Mit "Dysphoric Devotion" kommt am 15.01.2025 das Debütalbum von GREH heraus. Die Band aus Karlsruhe wird den Langspieler via Fetzner Death Records veröffentlichen. Nach den EP's "Age of Resentment" (2022) und "Reversion of the Repressed" (2023), sowie einigen Singles soll nun, kurz nach dem Jahreswechsel, der nächste Schritt erfolgen.

Bei Spotify kann das Album jetzt bereits für die Playlist vorgemerkt werden.

"Dysphoric Devotion"

1 Chained Thoughts

2 Dysphoric Devotion

3 Illusional Cenotaph

4 Thy Breath Not Mine

5 All Flesh Decays

6 Growth in Pain

7 Through the Eye

8 Enter My Oblivion