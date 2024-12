Neues Video von SAKAHITER

SAKAHITER hat bei Youtube den ersten Song des neuen Albums veröffentlicht. Mit dem Titel 'Hirpus' zeigen die 5 Italiener die ersten Eindrücke ihres Langspielers, welcher am 07.02.2025 erscheinen wird. In Eigenregie wird die Band "Samnite Black Metal" veröffentlichen. Das Album kann bei Bandcamp sowohl als CD, as auch als Download käuflich erworben werden. Fans des Black Metal können sich also einerseits auf das Frühjahr freuen und andererseits nun die Wartezeit, mit dem neuem Song, entsprechend gut überbrücken.

"Samnite Black Metal"

1 Ver Sacrum

2 Cutilia (Sacred lake)

3 Hirpus

4 Kerres

5 (Rite of) Caereris Mundus

6 Lex Sacrata

7 Mors Vitam Vicit

8 Samnite Black Metal

9 Outro