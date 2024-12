MOB RULES verkündet Neuigkeiten

Drei Jahrzehnte nach ihrer Gründung stehen die norddeutschen Metaller MOB RULES mit neuem Material in den Startlöchern und verkünden einige News. Zum einen hat die Band beim Label ROAR unterzeichnet, zum anderen wird ein neues Album angekündigt. Aktuell befindet sich MOB RULES im Tonstudio und arbeitet unter der Regie von Markus Teske an ihrem zehnten, noch unbetitelten Album.



MOB RULES gibt ein Statement zum Labelwechsel: „Wir haben uns sehr über das große Interesse und das daraus resultierende Signing von MOB RULES mit dem neu aufgestelltem Label ROAR gefreut“, kommentiert Sänger Klaus Dirks und fügt hinzu: „Dort finden wir als Band sowohl strukturell als auch vom Know-How und der menschlichen Komponente alles vor, was wir uns nur wünschen können. Mit einigen Mitarbeitern dort verbindet uns ein langjähriges Vertrauensverhältnis. Darunter auch Markus Wosgien, der MOB RULES seit langer Zeit mit großem Interesse verfolgt hat und dessen Beharrlichkeit und kreativer Input uns überzeugt haben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, möchten uns an der Stelle aber auch nochmals herzlich bei der SPV/Steamhammer-Crew für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten 10 Jahren bedanken.“

Photo credit Melinda Clabes