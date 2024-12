DYING PHOENIX startet mit neuer Besetzung durch

Bei der Berliner Band DYING PHOENIX wurde mächtig am Besetzungskarussel gedreht. Nun ist die Truppe um Sänger Pat St. James wieder komplett und startet neu durch. Dazu wurde 'Who Owns The North' vom Album "Winter Is Coming" mit dem aktuellen Line Up neu aufgenommen. Das Video folgt hier:





Produziert wurde das Album von Oliver Palotai (KAMELOT), der auch die Songs komponiert hat. Die Lyrics stammen aus der gemeinsamen Feder von St. James und Palotai.



Line-Up:

Pat St. James - Vocals

Lilith - Vocals

Marie-Luisa Ehrlich - Vocals, Keyboard, Piano

Florian Kunde - Guitars, Background-Vocals

Marco Pragliola - Guitars, Background-Vocals

Karen Alaverdyan - Bass, Background-Vocals

Michael Wieczorek - Drums