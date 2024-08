Das Album "Uneven" von SIEGES EVEN, das 1997 erschienen ist, kann jetzt endlich zum ersten Mal auf allen Plattformen gestreamt werden.



Wir erinnern uns: SIEGES EVEN war eine 1986 in München gegründete Progressive-Metal-Band, deren Sänger häufig wechselte . Die einzige Konstante bildete das Rhythmusgespann der Brüder Alex (Schlagzeug) und Oliver (Bass) Holzwarth. Vergleichsweise hochkomplexe und detailliert ausgearbeitete Arrangements blieben das Markenzeichen, obwohl die Alben untereinander eine hohe stilistische Variation aufweisen.



Wer mehr über die Musik der Band wissen will, der kann ja mal nachlesen, was unsere Kollegen über den Re-Release von "Life Cycle" (von 1988) und "The Art Of Navigating By The Stars" (von 2005) schreiben, oder sich den Demo-Klassiker-Artikel zu "Repression And Resistance" zu Gemüte führen.



"Uneven" Trackliste:



01-Disrespectfully Yours

02-What If?

03-Trainsong

04-Rise And Shine

05-Scratches In The Rind

06-Different Pace

07-What's Up God?

08-Love Is As Warm As Tears, feat. Oliver Hahn (Keyboards)



Disrespectfully Yours







https://www.youtube.com/watch?v=TEzWKKfTnm0

Quelle: Alex Holzwarth Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: sieges even uneven stream life cycle the art of navigating by the stars disrespectfully yours