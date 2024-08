SATAN und der Lauf der Dinge

Der Veröffentlichungstermin der neuen SATAN-Platte "Songs In Crimson" rückt immer näher. Das Album wird am 13. September via Metal Blade Records releast. Die Band lässt sich songtechnisch nun auch erstmals in die Karten blicken und hat mit 'Turn The Tide' einen ersten Vorab-Song vorgelegt. Hier lohnt sich nicht nur Anhören, sondern auch Zuschauen.

Turn The Tide

Quelle: Facebook Bandpage Redakteur: Stephan Lenze Tags: satan turn the tide songs in crimson metal blade records

https://www.youtube.com/watch?v=vTQMkC7i_x0