Zweite Singleauskopplung von AMETHYST

Auch dem Debütalbum der Schweizer Heavy Metal-Newcomer AMETHYST fiebert man in den entsprechenden Kreisen entgegen. Am 27. September wird das Album "Throw Down The Gauntlet" über No Remorse Records veröffentlicht. Eine weitere Hörkostprobe ist seit heute in Form des Songs 'Serenade (Under The Rising Moon)' verfügbar.

"Throw Down The Gauntlet" Trackliste:

1. Embers On The Loose

2. Stand Up And Fight

3. Won't Do It Again

4. Running Out Of Time

5. Rock Nights

6. Queen Of A Thousand Burning Hearts

7. Take Me Away

8. Serenade (Under The Rising Moon)

https://www.youtube.com/watch?v=Ub-vCc19x6A