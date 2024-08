FORSAKEN RITE: Neues Video

Heute wurde der Videoclip zu 'Call To War' der kanadischen Folk-Metal-Kapelle FORSAKEN RITE veröffentlicht, einer digitalen Vorabauskopplung aus der EP "The Forgotten West", die am 27. September erscheinen soll.







https://www.youtube.com/watch?v=5s14PTAYf7Q

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: forsaken rite the forgotten west call to war