NILE unter dem Fluch jenes einen Gottes

Am kommenden Freitag erscheint via Napalm Records mit "The Underworld Awaits Us All" das neue Album der amerikanischen Tech Deather NILE. Wer sich noch nicht sicher ist, ob er sich das Werk ins heimische Regal stellen möchte, kann hier nochmal in einen weiteren, neuen Song ('Under The Curse Of The One God') reinhören.

Under The Curse Of The One God

https://www.youtube.com/watch?v=lAPT56hw5R8

