Tore Ylwizaker von ULVER gestorben

Wie die Band über ihre Social Media-Kanäle mitteilt, ist ihr langjähriger Keyboarder Tore Ylwizaker an seinem 54. Geburtstag gestorben.

In ihrem Statement schreibt die Gruppe:

„Mit schwarzen Löchern in unseren Herzen müssen wir euch mitteilen, dass unser Bruder seit fast 30 Jahren, Tore Ylvisaker (Ylwizaker), tot ist. Er ist in der Nacht auf den 16. August, seinem 54. Geburtstag, von uns gegangen. Es ist alles zu viel, um es im Moment zu verarbeiten. Wir werden uns wieder melden, sobald wir uns gesammelt haben. Ruhe in Frieden, liebster Freund. Wir lieben dich, für immer. ULVER“

Eine Todesursache wurde bisher nicht bekannt gegeben.

