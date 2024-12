SHINING kündigt neues Demo an

Für viele dürfte SHINING in Erinnerung für seine extremen Bühnenshows geblieben sein. Nach dem letzten Langspieler "Shining", im Jahr 2023 und der anschließenden EP "Döden" kommt nun "The Helsinki Tapes" als Demo. Releasedatum ist der 13.12.2024. Bei Bandcamp kann das neue Werk bereits vorbestellt werden und wird auch in limitierter Auflage als Vinyl erhältlich sein.



"The Helsinki Tapes"

1 Kanvasduk hudkostym

2 The Ghastly Silence

3 Misantropen

4 Hail Darkness, Hail

5 Det forna grå

6 For the God Below