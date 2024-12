Nicko McBrain ist raus bei IRON MAIDEN

Schlagzeuger Nick McBrain hatte im Januar 2023 einen Schlaganfall erlitten und versuchte seitdem, zu seiner alten Form zurückzukehren. Leider ist es wohl so, dass er dem Tourstress nicht mehr gewachsen ist, sodass der Auftritt heute am 7.12.2024 in Sao Paolo sein letzter mit IRON MAIDEN sein wird. Er wird weiterhin Teil der MAIDEN-Familie bleiben und hinter den Kulissen tätig sein, aber was genau er tun wird, ist noch nicht klar.

Ein neuer Schlagzeuger soll in Kürze vorgestellt werden.