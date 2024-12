BRIDEAR kommt nach Europa

Die japanische Power Metal-Band BRIDEAR kommt im Frühjahr 2025 im Rahmen ihrer "Into The World Forever"-Tour für einige Konzerte nach Europa. Mit dabei sind die Amerikaner von LORDS OF THE TRIDENT.

Die Tourdaten:

19.03.25: F-Paris, Backstage

20.03.25: F-Strasbourg, Maison Blue

21.03.25: I-Mailand, Legend Club

23.03.25: A-Wien, Chelsea

25.03.25: München, Rote Sonne

28.03.25: Berlin, Roadrunner Paradise

29.03.25: PL-Warschau, Club Potok

30.03.25: CZ-Prag, Chapeau Rouge

01.04.25: Bochum, Trompete

02.04.25: Den Haag, Musicon

